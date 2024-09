Com BRF e Itaú, Rebeca Andrade chega a 16 patrocinadores; cabe mais?

Isso nos deu o gatilho de sua conexão com nossas marcas. Entendemos que a relação das pessoas com o alimento é, acima de tudo, de afeto. E a Rebeca personificou exatamente isso em sua fala, revelando que o preparo de receitas é parte importante do seu equilíbrio mental.

Marcel Sacco, vice-presidente de marketing e novos negócios da BRF

Já o Itaú afirma que a contratação de Rebeca faz parte das "comemorações do centenário do banco" e que as iniciativas de marketing relacionadas ao patrocínio "serão cocriados com a atleta, a exemplo de outras iniciativas como as que foram realizadas com Fernanda Montenegro e Madonna".

Conexão e propósito

Uma das ações que envolveu a ginasta recentemente tem exatamente pontos como inovação e autenticidade, destacados por Corch.

A Parmalat aproveitou os Jogos Olímpicos para divulgar o lançamento do produto WheyFit. E, para potencializar o acordo com Rebeca, a marca levou Dona Rosa, mãe da atleta, para torcer em Paris.

Até aí, tudo bem -desde que não tivesse sido a primeira vez que ela acompanhou a filha em uma competição fora do Brasil.