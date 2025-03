'Mais espaço': agências de publicidade independentes se unem em movimento

Em busca de 'mais espaço no mercado', cerca de 90 líderes de agências de publicidade independentes, consideradas pequenas e médias, anunciaram a criação do 'Círculo de Agências Independentes', um movimento inédito voltado à colaboração, inovação e fortalecimento do setor.

A iniciativa nasceu depois que Felipe Silva, cofundador da Gana, fez uma provocação no LinkedIn, dizendo que as premiações do mercado publicitário se restringem às grandes agências e grupos de comunicação.

Segundo o executivo, mais de 90% do mercado de publicidade brasileiro é composto por micro e pequenas agências e que, tais empresas, não possuem uma premiação que as valorize. 'Precisamos de uma premiação que não apenas reconheça o sucesso, mas também inspire novas gerações de empreendedores criativos', afirmou.