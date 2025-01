Vou ser enganado? QuintoAndar lança ferramenta de precificação de imóveis

Para divulgar a série Sintonia, da Netflix, a Budweiser transformou os códigos de barras de latas e long necks de Bud Zero em batidas de rap. A criação é da Africa Creative. Imagem: Reprodução

Destaques da semana

Concorrência

O Publicis Groupe venceu uma concorrência global pela comunicação do Santander. Aqui no Brasil, as agências LePub e Droga5 ficarão com a conta. O Publicis ainda montará uma unidade específica para atender o cliente, chamada Publicis Flame, que prestará serviços de mídia, produção, criação e dados. Segundo a última edição do ranking Agências & Anunciantes, o Santander investiu R$ 370 milhões em mídia no Brasil em 2023.

Gigante

Cada comercial de 30 segundos do Super Bowl LIX valerá US$ 8 milhões, segundo o AdAge. A partida deste ano acontecerá em New Orleans, no dia 9 de fevereiro, e será disputada entre o Kansas City Chiefs (que busca o tricampeonato) e Philadelphia Eagles. O jogo é considerado a final do campeonato de futebol americano e será transmitido pela Fox e pelo streaming Tubi. No ano passado, cada comercial foi vendido por cerca de US$ 7 milhões.