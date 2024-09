A partir desta semana, a newsletter Mídia e Marketing, enviada semanalmente desde fevereiro de 2019, tem um novo formato. Agora, o e-mail também possui espaço para frases, as campanhas de destaque da semana e principais mudanças nos cargos diretivos de anunciantes, agências e entidades, além das melhores reportagens da semana que foram publicadas pelo UOL e nossos parceiros. Boa leitura! ;) — A BRF, por meio das marcas Qualy e Sadia, e o Itaú anunciaram nos últimos dias acordos de patrocínio com a ginasta Rebeca Andrade. Com isso, a atleta passou a ter 16 patrocinadoras: além das 3 novas, Rebeca tem acordos comerciais com Adidas, Docile, Havaianas, Hemmer, Invisalign, Medley, Nivea, Panasonic, Parmalat, Riachuelo, Sankhya, Volvo e Vult. O cenário não é surpreendente -o desafio agora é saber comunicar tais parcerias. Há espaço para mais? Como os patrocinadores conseguirão se diferenciar com tantas marcas realizando ações com a atleta, a maior medalhista olímpica brasileira de todos os tempos? "Rebeca é o nome para marcas que procuram brasilidade, graciosidade, elegância, força e criatividade, por exemplo. Mas, se elas não souberem trabalhar bem esses patrocínios, se perderão na massa. A resposta é simples, embora sua execução seja complexa: criatividade e autenticidade na ativação do patrocínio é chave para o sucesso", afirma Eduardo Corch, consultor de marketing e professor do Insper. "O ponto principal é saber se conectar ao que a Rebeca tem como valor, como estilo de vida e, principalmente, como ligar esses pontos ao público -não só nas Olimpíadas, mas ao longo de toda essa jornada. Saber explorar essa autenticidade é o caminho principal para as marcas continuarem em destaque", diz Débora Saldanha, professora de marketing esportivo e inovação da ESPM. Neste ponto, a BRF talvez tenha saído na frente. Segundo a marca, a ideia surgiu das entrevistas dadas pela atleta durante a Olimpíada de Paris. Segundo Rebeca, para se distrair antes das provas, ela pensava apenas nas receitas de cozinha que poderia preparar quando voltasse ao Brasil. "Isso nos deu o gatilho de sua conexão com nossas marcas. Entendemos que a relação das pessoas com o alimento é, acima de tudo, de afeto. E a Rebeca personificou exatamente isso em sua fala, revelando que o preparo de receitas é parte importante do seu equilíbrio mental", conta Marcel Sacco, vice-presidente de marketing e novos negócios da BRF. Já o Itaú afirma que a contratação de Rebeca faz parte das "comemorações do centenário do banco" e que as iniciativas de marketing relacionadas ao patrocínio "serão cocriados com a atleta, a exemplo de outras iniciativas como as que foram realizadas com Fernanda Montenegro e Madonna". Conexão e propósito Uma das ações que envolveu a ginasta recentemente tem exatamente pontos como inovação e autenticidade, destacados por Corch. A Parmalat aproveitou os Jogos Olímpicos para divulgar o lançamento do produto WheyFit. E, para potencializar o acordo com Rebeca, a marca levou Dona Rosa, mãe da atleta, para torcer em Paris. Até aí, tudo bem -desde que não tivesse sido a primeira vez que ela acompanhou a filha em uma competição fora do Brasil. O fato foi abordado em diversas entrevistas. Os conteúdos produzidos a partir da viagem também ficaram em destaque nas redes sociais da marca: Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Parmalat Brasil (@parmalat_br)