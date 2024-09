Brasileiro compra mais isotônico, espumante e água por calor, diz pesquisa

O calor fez com que os brasileiros comprassem mais bebidas. Um levantamento da empresa de inteligência de mercado Scanntech mostra que houve um aumento de 5,9% nas vendas de unidades e de 10,7% no faturamento do segmento em agosto em comparação ao mesmo mês do ano passado. O resultado foi puxado pelo consumo de bebidas como espumantes, vinhos, água, cervejas e refrigerantes.

O que aconteceu

As bebidas foram as principais responsáveis pelo aumento do faturamento do varejo alimentar em agosto. Dados da Scanntech mostram crescimento de 7,7% no faturamento do setor como um todo, puxado pelo crescimento de 10,7% da categoria de bebidas. A Scanntech avalia dados do varejo alimentar e coleta informações de mais de 45 mil pontos de venda, representando mais de R$ 763 bilhões do faturamento do varejo brasileiro.

O calor aumentou o consumo de bebidas. Além do calor, o Brasil enfrenta a maior seca em extensão e intensidade em 70 anos, segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).