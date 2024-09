Como amenizar dias quentes sem aumentar (muito) a conta de luz

As altas temperaturas em todo o país, combinadas com a maior seca dos últimos 70 anos, fazem com que os brasileiros tenham preocupações que vão além da saúde e do bem-estar: o bolso. A onda de calor, o aumento do uso do ventilador e do ar condicionado pode acabar encarecendo a conta de luz, que já está na bandeira vermelha. Mas será que é possível aliviar os dias quentes sem pesar no orçamento?

Como se adaptar ao "novo normal"

Conta de luz já vai aumentar. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), já anunciou um aumento da tarifa para o mês de setembro com o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 para os consumidores. Nesse patamar serão cobrados R$ 4,463 para cada 100 quilowatt-hora consumidos. Ou seja, com a temperatura acima dos 30º em diversas regiões do país, a conta de luz pode ficar ainda mais cara.

É necessário adotar um "novo normal" no consumo de energia, para equilibrar o valor da conta de luz. Isso porque as condições climáticas atuais impactam diretamente o comportamento do consumidor, diz Thiago Peres de Oliveira, coordenador de eficiência energética do Grupo Energisa, uma das maiores redes de distribuição de energia do Brasil.