Herdeira do fundador do Walmart volta a ser mulher mais rica do mundo

Depois virou seu foco para as artes e presidiu o Crystal Bridges Museum of American Art, em sua cidade natal, Bentonville, Arkansas, até 2021. Ela é considerada fundadora do local, apesar do custo de US$ 1,6 bilhão ter sido pago por John Walton, seu irmão, morto em 2005, e Helen Walton, sua mãe, que morreu em 2007.

Ela já investiu mais de US$ 5 bilhões, segundo a Forbes, nas fundações de caridade sua família. A bilionária tem outros trabalhos filantrópicos, como a faculdade de medicina, que leva seu nome, Alice L. Walton School of Medicine. A instituição terá sua primeira turma formada em 2025.

Mansões de luxo

O patrimônio de Alice conta com algumas casas luxuosas. Em 2014, ela comprou um condomínio de dois andares em Nova York, por US$ 25 milhões (R$ 140 milhões). De acordo com o Business Insider, o local tem 52 janelas grandes.

Ela também comprou a obra de arte de artista mulher mais cara da história. Em 2014, Alice pagou US$ 44,4 milhões em uma obra de Georgia O'Keefe, o maior valor pago pela obra de uma mulher na história.

Vida pessoal agitada

Em 2011, Alice passou uma noite na cadeia depois de ter sido flagrada dirigindo sob efeito de álcool. Ela voltava de um jantar de aniversário e foi parada por uma batida policial em Weatherford, no Texas, por estar acima do limite de velocidade e se recusou a fazer o exame do bafômetro. Foi solta após pagar US$ 1.000 de fiança.