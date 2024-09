Cavalos e mais: como a mulher mais rica do mundo gasta seus R$ 537 bilhões?

Para abrigar sua coleção, Walton fundou o Crystal Bridges Museum of American Art. Em 2011, ela investiu US$ 50 milhões (R$ 282 milhões) para abrir o museu em Bentonville, Arkansas, que hoje exibe uma coleção privada avaliada em US$ 500 milhões (R$ 2,82 bilhões), conforme detalhado pela Business Insider.

Em 2014, ela fez história ao comprar uma obra de Georgia O'Keefe por US$ 44,4 milhões. Este foi o maior valor já pago por uma obra de uma artista feminina, e a peça agora está exposta em seu museu no Arkansas.

Política, imóveis e cavalos

Além de seu envolvimento com as artes, Walton também doa somas vultuosas para causas diversas. Em 2016, ela doou 3,7 milhões de ações do Walmart, avaliadas em US$ 225 milhões (R$ 1,27 bilhão), para a Walton Family Foundation, que apoia causas como artes, educação e saúde, conforme relatado pela Fortune.

A bilionária também se envolveu na política, apoiando diferentes candidatos ao longo dos anos. Embora tradicionalmente apoie republicanos, em 2016 ela doou cerca de US$ 353.400 (R$ 2 milhões) para o Hillary Victory Fund, segundo informou a Forbes.

Walton é proprietária de várias propriedades luxuosas nos Estados Unidos. Em 2014, ela comprou um condomínio de dois andares na Park Avenue, em Nova York, por US$ 25 milhões (R$ 141,20 milhões). A propriedade, anteriormente pertencente ao financista Christopher H. Browne, tem mais de 52 grandes janelas com vista para o Central Park e a cidade, além de uma sala de mídia e uma biblioteca, como relatou a Business Insider.