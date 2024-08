Novo recorde: quem é o brasileiro mais rico da história na lista da Forbes

Ele estudou em Harvard em 2004, ano em que ele, Zuckerberg e mais três amigos fundaram o Facebook —na época, "Thefacebook". A maior parte de sua fortuna é proveniente justamente da participação na empresa.

O primeiro investimento de Saverin no Facebook foi de US$ 1 mil para comprar servidores. Durante um tempo, a casa de seus pais em Miami também foi o endereço comercial da empresa. Na época, a rede social era restrita a usuários de Harvard, com o objetivo de integrar os alunos da instituição.

Eduardo Saverin (esq.) e Mark Zuckerberg (dir.) aparecem juntos com colegas de Harvard Imagem: Arquivo pessoal/Facebook

Briga com sócios do Facebook. Saverin e o restante dos sócios, incluindo Zuckerberg, se desentenderam sobre o futuro do Facebook, com o brasileiro acusando Zuckerberg de gastar seu dinheiro em despesas pessoais e festas. Após uma tentativa de diluição da participação de Saverin, o brasileiro e Zuckerberg se enfrentaram na justiça, resultando em um acordo extrajudicial. A história do conflito é retratada no filme A Rede Social, de 2010, em que Saverin é interpretado pelo ator Andrew Garfield (mais conhecido por seu papel como Homem-Aranha).

Saverin imigrou para Singapura em 2011 e renunciou à cidadania norte-americana. A mudança aconteceu pouco antes da abertura de capital da empresa, o que lhe poupou US$ 700 milhões em impostos e gerou acusações de sonegações de impostos pela mídia.

Quais as empresas de Eduardo Saverin?

Saverin fundou sua empresa de capital de risco, a B Capital, em 2015. Além de Singapura, há escritórios em São Francisco e Los Angeles, nos Estados Unidos. Recentemente, a B Capital participou da rodada que injetou US$ 320 milhões na Lambda, uma empresa que oferece serviços de computação em nuvem e hardware para treinamento de inteligência artificial.