Da classe de Zuckerberg: o que faz hoje o 2º maior bilionário do Brasil

Em 2012, Saverin renunciou à cidadania americana, e hoje mora em Singapura. Especula-se que a mudança de cidadania tenha sido uma tentativa de pagar menos taxas antes de sua empresa iniciar sua oferta pública de ações.

Em 2016, ele lançou o fundo de risco B Capital Group ao lado do economista Raj Ganguly. O fundo investe em empresas de tecnologia em estágio avançado localizadas na Ásia, na Europa e nos EUA.

No site da B Capital Group, Saverin é descrito como "o primeiro investidor e cofundador do Facebook" e que ele "se concentra em investir na próxima onda de inovação tecnológica". "Como investidor e mentor, aconselhou e trabalhou em estreita colaboração com uma série de empresas de todos os tamanhos e estágios que partilham um fio condutor: uma paixão pela inovação centrada nas pessoas com ambições pan-globais que alavancam plataformas móveis".

A empresa tem escritórios em Los Angeles, São Francisco e Singapura e investe em startups pioneiras "prontas para crescer no cenário global".

Fora dos holofotes, Eduardo Saverin é discreto nas redes sociais. Seu último post no Instagram, por exemplo, foi há mais de nove anos; no Facebook, a última publicação foi em abril de 2020, alertando sobre como prevenir a covid-19.

A rede social em que ele mais publica é o LinkedIn, onde também diz ter o "prazer" de "trabalhar e investir em empreendedores que procuram mudar o mundo". Além da parte empresarial, ele diz que gosta de jogar xadrez e ler sobre meteorologia.