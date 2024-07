Como regra 'esconde' patrocinadores nas transmissões dos Jogos Olímpicos

Patrocinadores envolvidos com o Movimento Olímpico há mais tempo, como Coca-Cola e Visa, aproveitam com maestria os seus direitos de patrocínio. E fazem durante todo o ciclo olímpico, não somente no período dos jogos.

Eduardo Corch, consultor de marketing e professor do Insper

Presentes em momentos históricos

Bernardo Pontes, CEO da agência Alob Sports, reforça que estar ao lado do COI neste momento faz com que as marcas possam participar de momentos históricos do esporte e, com isso, ampliar o relacionamento com diferentes públicos.

As empresas já têm um plano de mídia específico que supre essa ausência de visibilidade. Mesmo sem a exposição nas arenas, sendo patrocinador oficial, a marca consegue diversificar iniciativas como ativações estratégicas em todo o mundo. Ser parceiro dos Jogos Olímpicos te abre um mar de possibilidades .

Bernardo Pontes, da Alob Sports

Corch, que já passou por marcas como Bridgestone e Adidas, ainda afirma que a flexibilização poderia atrair novos patrocinadores. Mas, por outro lado, ele ressalta que o COI talvez não esteja atrás de marcas 'caçadoras de visibilidade', como definiu o especialista.