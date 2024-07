Novas regras para o Pix: o que muda nos limites e formas de pagamento?

No Pix automático, as instruções de pagamento são sempre fornecidas pelo usuário recebedor, que deverá ser necessariamente pessoa jurídica, mediante autorização prévia do usuário pagador. Por sua vez, no Pix agendado recorrente, as instruções de pagamento são sempre fornecidas pelo próprio usuário pagador, que poderá ter como destinatário pessoa física ou pessoa jurídica . Banco Central

Pix por aproximação. No início de julho, o BC anunciou ainda um conjunto de medidas que "simplificará a jornada de pagamento do cliente ao diminuir etapas nos pagamentos online e viabilizar o Pix por aproximação".

O Pix por aproximação permitirá a oferta do pagamento instantâneo nas carteiras digitais, as chamadas wallets, sem a necessidade de acesso ao aplicativo da instituição financeira. BC, em nota

Na prática, a experiência do consumidor "será simplificada, com menos etapas do que a atual", garantiu o BC. "O cliente poderá escolher sua instituição, cadastrar sua conta na carteira digital de preferência e salvá-la para efetuar o pagamento presencial com o Pix por aproximação, como já é feito com cartões", completou.

Recurso de aproximação começa a ser testado pelos bancos em 14 de novembro de 2024 e deve estar disponível ao cliente a partir de 28 de fevereiro de 2025, informou ainda a instituição.

Pix internacional e offline

Pix para pagamentos internacionais também é uma das prioridades do BC. O diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato Gomes, afirmou em setembro do ano passado que a expansão do Pix para pagamentos internacionais é uma importante prioridade do BC, que ainda trabalha em como fazê-lo de forma eficiente.