Meatz: começou como trailer e hoje a hamburgueria fatura R$ 45 milhões

Hoje, são três variedades (ClassiC, SalaD e BaconZ). O cliente pode escolher tamanhos diferentes: fininho (110g), simples (170g), duplo (340g) e triplo (510g). O mais vendido é o BaconZ. Custa R$ 46 (no combo com batata e bebida). Na sobremesa, o sucesso é o ChocoZ, uma releitura de 'hambúrguer' feito com brownie, pão com toque de cacau, Nutella e M&M (R$ 29,90).

A rede vende cerca de 90 mil hambúrgueres por mês. Cada loja recebe os insumos de fornecedores homologados.

Em 2023, a empresa faturou R$ 45 milhões. O lucro foi de R$ 6,75 milhões.

Ribeiro é dono de 100% da marca e tem participação societária nas 20 lojas. "Todas as lojas pagam royalties para a marca e, em cada uma delas, há um sócio operador. Ou seja, o operador de uma loja é meu sócio naquela unidade. Funciona similar a estrutura de uma franquia. Isso foi fundamental para o crescimento da rede", afirma.

Expansão da marca

Em 2024, a Meatz Burger iniciou o processo de expansão via franquias e novas lojas próprias. Uma franquia da marca custa a partir de R$ 300 mil. "Queremos fortalecer nossa presença nas cidades onde já estamos e expandir para novos mercados, como São Paulo e Curitiba, com lojas de rua e delivery", diz. A meta é vender dez franquias até o final do ano e atingir um faturamento de R$ 60 milhões.