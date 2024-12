Como pequenas empresas podem conquistar clientes e vender mais no Natal

Fim de ano é um caos para todo mundo. É muito bom poder sair da loja com tudo embalado, com laços ou outro enfeite. Também é uma forma do empreendedor exibir a sua marca e estimular a sua divulgação, seja com um cartão ou adesivo e fazer a pessoa que recebeu o presente acessar a sua rede social e começar a segui-lo.

Marilia Freitas, consultora de negócios do Sebrae-SP

Kits ajudam a aumentar o ticket médio das vendas. Marilia afirma que o Natal é a época do ano que as pessoas estão mais dispostas a gastar e oferecer kits ou combos é uma forma de a loja aumentar o ticket médio de vendas. E a técnica vale tanto para loja física quanto online.

Oferecer produtos com valor melhor é uma estratégia. Thiago Concer, especialista em vendas e sócio-fundador da A Nova Escola de Vendas, concorda com Marilia e acrescenta: "por ser uma época que as pessoas estão dispostas a pagar mais, fazer um kit ajuda o cliente a tomar boas decisões. Uma ideia pode ser criar um pacote com três produtos com um valor melhor."

Criação de campanhas temáticas como "Deu a Louca no Papai Noel" auxilia nas vendas. É o que sugere Concer. Para ele, "o desconto não precisa ser agressivo, mas, em uma campanha, as pessoas tendem a achar que é uma boa oportunidade de compra". Outra opção é dar cartão, voucher ou cashback para mostrar vantagens da compra e fidelizar o cliente para vendas futuras.

Redes sociais ajudam na divulgação

As redes sociais são o grande chamariz para quem quer vender mais nessa época do ano. Por isso, Marília diz que o empreendedor deve investir em impulsionamento de vídeos e tráfego pago. Já Concer sugere que sejam feitas várias postagens ao longo do dia para manter a página sempre visível.