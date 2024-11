Amigos de faculdade abrem startup de contabilidade e faturam R$ 40 milhões

Como conquistaram os clientes? Ele diz que a empresa teve que fazer ajustes de comunicação e investir muito tempo e inteligência para transmitir confiança aos potenciais clientes. "Trabalhamos muito a nossa reputação e posicionamento ao longo desses primeiros anos", afirma.

O que a empresa faz

A Agilize presta serviço de contabilidade completa, com tecnologia. Faz desde a abertura de CNPJ ou desenquadramento de MEI para ME até a rotina contábil mensal da empresa. Segundo Freitas, a empresa desenvolve para o cliente plataformas contábil, de RH e financeira. "Nossos clientes têm acesso a essas plataformas, onde tudo fica mais visível e organizado, com total transparência, para que sintam mais segurança na jornada do empreendedorismo", declara.

São cinco opções de planos. As mensalidades vão de R$ 149 a R$ 1.400 (para empresas de serviço) e de R$ 249 a R$ 1.500 (para empresas de comércio). "O cliente escolhe o plano que deseja e não precisa pagar a mais quando seu negócio cresce e passa a patamares superiores de faturamento", afirma Freitas. Há também serviços avulsos, que podem ser contratados pontualmente a depender da necessidade.

Ao entrar na Agilize, há três opções de serviço inicial. São elas: abertura de CNPJ com certificado digital incluso e sem cobrança de honorários contábeis, desenquadramento do MEI (microempreendedor individual) em ME (micro empresa) e auditoria de empresas que tinham outra contabilidade anteriormente. Após virar cliente, os principais serviços são a gestão completa da rotina contábil do negócio, emissão de notas fiscais diretamente do painel da Agilize e consultoria contábil com especialistas, entre outros.

O público-alvo são pequenas e médias empresas e, principalmente, profissionais liberais. No total, são mais de 20 mil empresas na carteira de clientes. A maioria é dos segmentos de tecnologia, consultoria, engenharia e saúde.