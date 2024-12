Mães, refugiadas e empreendedoras. Conheça a história de Norelis e Muna

Uma esfirra e um quibe saem por R$ 4 cada. As entregas são feitas por motoboy chamado em aplicativos.Apesar de lamentar que as vendas foram menores este ano na comparação com 2023, Muna sonha em ter um restaurante um dia para ampliar o seu negócio. Para refugiadas que estão no Brasil e sonham em empreender, ela dá uma dica: "Seja forte e não desista. As dificuldades são muitas."

Projeto atende mulheres refugiadas

Mulheres empreendedoras. Luciana Xarim, COO da Rede Mulher Empreendedora, diz que, no ano passado, a ONG fez o Projeto Empreenda e Renda, de capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade e de baixa renda na região Norte e Nordeste do país e atendeu refugiadas, principalmente da Venezuela.

O projeto durou um ano e capacitou 30 mil mulheres com cursos para ajudar as mulheres a empreender. Elas desenvolverem atividades socioemocionais, estratégias para tirar a ideia de negócio do papel para empreender, técnicas de vendas e financeiro. Também ofereceu mentoria para 150 mulheres e acelerou o negócio de 115 negócios. Desse total, 12% eram refugiadas e 4% indígenas.

O maior desafio para as refugiadas foi a barreira da língua, mas conseguimos avançar e ter um impacto positivo.

Luciana Xarim, COO da Rede Mulher Empreendedora

Luciana diz que a maior proposta do projeto, além de capacitar as mulheres para montar o seu negócio, é fazê-las acreditar que são capazes: