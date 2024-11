Black Friday: Franquias dão desconto de até 96% em taxa e parcelam em 10x

É uma rede de franquias de lojas de perfumes e produtos corporais. Foi criada em 2014, em Recife (PE). Hoje, a Touti tem 840 unidades em operação. São três modelos de negócio: quiosque smart, quiosque full e loja.

Os descontos na taxa de franquia vão de 75% a 96%. No modelo quiosque smart, a taxa de franquia passou de R$ 5.000 para R$ 1.000 (80%); no quiosque full, de R$ 20 mil para R$ 5.000 (75%) e na loja, de R$ 25 mil para R$ 1.000 (96%). Com os descontos, o investimento inicial varia de R$ 8.000 até a partir de R$ 65 mil. O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação e capital de giro.

Outras condições especiais. A taxa de franquia e o pedido inicial de estoque podem ser parcelados em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Para cidades onde a Touti ainda não possui franquia, a rede oferece três meses de aluguel grátis.

A oferta vale até 30/11.

Desconto de 70%

2) Emagrecentro