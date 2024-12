Ela abriu mão da carreira pública para ter bistrô; hoje fatura R$ 15,6 mi

Apesar de uma carreira profissional estável, ela não estava 100% realizada. Em 2014, abriu a Amélie Crêperie, no Shopping da Gávea, no Rio. Investiu cerca de R$ 450 mil.

Observação do mercado deu a ela a ideia de um novo negócio. "Via como uma oportunidade de mercado, com demanda e pouca oferta dos legítimos crepes franceses de trigo sarraceno. O conceito também me encantava como cliente e minha percepção em viagens para fora do país", afirma ela, cujo um dos hobbies é fazer viagens de enoturismo, para aprender sobre vinhos e gastronomia. Ela conciliou o negócio com o cargo público até 2016, quando pediu exoneração do cargo no Inpi.

Quando comecei, foram muitos os desafios, desde a falta de conhecimento dos detalhes operacionais da loja, formas de contratação, liderança até otimizações para gerar lucratividade, apesar do alto faturamento. Aos poucos, fui buscando cursos e informações e otimizando a operação para o negócio se tornar mais lucrativo.

Sálua Bueno, sócia-fundadora da Amélie Crêperie

Galettes são o forte do cardápio

O carro-chefe são os galettes. "Os pratos foram desenvolvidos em harmonia com a cultura, paladar e ingredientes brasileiros", diz Sálua. Os galettes são um prato típico da culinária francesa. São similares a crepes, mas feito com farinha de trigo sarraceno (sem glúten).