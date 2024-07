Conta de luz está cara? Tarifa branca promete ajudar, mas tem riscos

Tarifa convencional vs tarifa branca. No modelo convencional, aderido pela maioria dos consumidores, a tarifa de energia elétrica é a mesma independentemente do horário do consumo. Já na tarifa branca, o valor varia ao longo do dia, de acordo com os seguintes períodos (válidos apenas para os dias úteis):

ponta: período de três horas consecutivas em que a tarifa é mais cara;

período de três horas consecutivas em que a tarifa é mais cara; intermediário: período que pode variar de 1h a 1h30 antes e depois do horário de ponta, com tarifa intermediária;

período que pode variar de 1h a 1h30 antes e depois do horário de ponta, com tarifa intermediária; fora de ponta: período composto pelas horas consecutivas e complementares ao horário de ponta e intermediário, com tarifa mais baixa.

Tarifa fora de ponta tem valor inferior ao valor da tarifa convencional. "Isso faz com que a tarifa branca seja indicada para quem consegue concentrar seu consumo nesse período", divulgou a Aneel, em nota. A agência informa ainda que durante os finais de semana e feriados nacionais, o valor cobrado dentro da modalidade é sempre o da tarifa fora de ponta.

Valores tarifários e horários das diferentes cobranças variam de acordo com cada distribuidora nas diferentes regiões do país.

São Paulo como exemplo. No estado paulista, que lidera o número de unidades consumidoras de energia com adesão da Tarifa Branca, as faixas de horário são as seguintes: