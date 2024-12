Clientes do Bradesco reclamam que dinheiro 'sumiu' de suas contas no banco

Clientes do Bradesco amanheceram nesta quarta-feira (11) com o saldo de suas contas reduzido a R$ 1. Os relatos sobre a situação foram publicados nas redes sociais.

O que aconteceu

Clientes do Bradesco relatam problemas com o saldo bancário. Segundo as manifestações no X, antigo Twitter, os valores não aparecem corretamente nos sistemas do banco. "Tirem seu dinheiro do Bradesco", escreveu um dos clientes.

Saldos foram reduzidos a R$ 1, afirmam os clientes. Conforme as publicações, a falha estaria limitada ao aplicativo do Bradesco e os valores aparecem corretamente nos extratos emitidos.