Veja duas formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários - e os riscos

Por outro lado, têm um risco menor do que outras opções de renda variável, como as ações de empresas.

Basicamente, existem dois riscos que o investidor de FIIs corre: o de uma queda na distribuição de dividendos e o risco de queda no preço da cota.

Como você viu, os dividendos que você recebe ao investir em um FII de tijolo vêm do valor recebido pelo aluguel dos imóveis. Portanto, se um ou mais locatários ficarem inadimplentes ou saírem do imóvel, a receita do fundo cairá e, consequentemente, os dividendos vão diminuir.

Com a redução dos dividendos, é possível que muitos cotistas queiram vender suas cotas, fazendo com que o preço delas caia no mercado.

O mesmo pode ocorrer com fundos de papel. Os contratos de recebíveis que compõem o fundo podem sofrer inadimplência, tendo impacto negativo na distribuição de dividendos. A queda ou expectativa de queda dos dividendos pode gerar, consequentemente, uma desvalorização do preço da cota do FII.

Como investir com segurança?

O fato de haver riscos não quer dizer que o retorno do investimento seja completamente aleatório. Existem formas de controlar os riscos e ganhar mais segurança ao formar uma carteira de FIIs.