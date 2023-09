Maior bilionária do Brasil é grega e herdou fortuna do século 19

Liderança no ranking brasileiro. Desde março de 2023, a Forbes EUA passou a considerar o patrimônio de Vicky e de seus filhos (Jacob, Esther, Alberto e David) em conjunto levando ela a ser a maior bilionária do Brasil e ocupando a posição 100 no ranking mundial, a Forbes Brasil adotou o mesmo critério. Por isso ela saiu da 6ª posição do ranking de 2022 com patrimônio único de R$ 37,5 bilhões, para a liderança neste ano.

De onde vem a fortuna

A fortuna Vicky cresceu de 2022 para 2023 com a integração do patrimônio dos filhos: foi de R$ 37,5 bilhões para R$ 87,8 bilhões, um avanço de 134%.

A família atua no setor bancário desde o século 19. Os Safra são judeus originários de Alepo, centro financeiro da Síria.

O banco da família, o Safra Frères & Cie, tinha filiais em Istambul (Turquia), Alexandria (Egito) e Beirute (Líbano) e financiava o comércio nos territórios do Império Otomano. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e o desmembramento do império, a família se mudou para Beirute e abriu o Banco Jacob Safra.

Nova mudança. Depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e da criação do Estado de Israel (1948), surgiram revoltas contra judeus em cidades do Oriente Médio, incluindo Beirute e, para se afastar da pressão, os Safra se mudaram novamente.