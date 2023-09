Forbes anuncia lista dos mais ricos do Brasil; confira

A revista Forbes publicou hoje a "Lista Forbes de Brasileiros Bilionários", que aponta as pessoas mais ricas do país.

O que aconteceu:

Vicky Sarfati Safra, junto com seus quatro filhos, é a pessoa mais rica do país. Viúva de Joseph Safra, fundador do Banco Safra, Vicky herdou mais da metade da fortuna do empresário.