Corte no Bolsa Família? Você pode checar se segue no programa; veja como

Consulta do benefício

Os cidadãos das mais de 20 milhões de famílias habilitadas para receber o Bolsa Família podem consultar a situação do benefício pelos sistemas do governo ou pelo aplicativo do programa.

Os pagamentos, com valor médio de R$ 680,90, são realizados conforme o cronograma definido pelo número final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário.

Cadastro Único

A primeira forma de consulta é pelo site do CadÚnico. A plataforma permite acessar informações sobre o recebimento dos benefícios a partir da conta cadastrada no Gov.br.

No sistema, é possível identificar a situação em todos os programas sociais do governo clicando no campo "Meu Benefício".