Bolsa e dólar: inflação americana e lucro da Vale animam Ibovespa

Outros balanços

A operadora de shoppings centers Multiplan (MULT3) teve alta de 14% no lucro. Chegou a R$ 281,74 milhões de reais no segundo trimestre do ano em comparação com o mesmo intervalo de 2023.

A Hypera (HYPE3), por sua vez, teve queda de 2,5% nos ganhos. Ficou com um total de R$ 491,8 milhões, cifra menor que a registrada um ano antes. A farmacêutica teve perdas de 1,9% de receitas na base anual. Hoje, sai o balanço da Usiminas (USIM5).

Contas do governo

As contas do governo central registraram um déficit de R$ 38,8 bilhões, em junho deste ano. Em maio, o déficit — quando as despesas têm saldo maior do que as receitas, sem contar os juros — foi de R$ 61 bilhões. No mesmo mês de 2023, o valor foi de R$ 45,1 bilhões (em termos nominais). A arrecadação foi recorde para o período e somou R$ 203 bilhões. No total, a receita do governo cresceu 8,3% em relação ao mesmo período de 2023. No acumulado em 12 meses, até maio de 2024, o déficit é de R$ 260,7 bilhões, equivalente a 2,29% do PIB.