Multiplan tem lucro de R$281,7 mi no 2º tri, alta de 14% em base anual

SÃO PAULO (Reuters) - A Multiplan teve lucro líquido de 281,74 milhões de reais no segundo trimestre, crescimento de 14% sobre o desempenho de um ano antes, com aumento na receita e no Ebitda, de acordo com relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira.

A operadora de shoppings centers, que atua no segmento de médio a alto padrão, apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 389,64 milhões de reais no período, alta de 5,5% na comparação anual, apoiada em grande parte pelo aumento na linha de receita com venda de imóveis.

A Multiplan concluiu em junho a venda de terrenos no entorno do RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto (SP), recebendo 36 milhões de reais pela sua participação de 80% na propriedade do terreno.