Bilionários vigiados e partido único: China é socialista ou capitalista?

Sob liderança do Partido Comunista, mas com bilionários e empresas globais, a China combina elementos socialistas e capitalistas em um modelo que ainda divide especialistas — e desafia a ordem liderada pelos Estados Unidos.

O que aconteceu

A China combina elementos do socialismo e do capitalismo, mas não há consenso sobre o que predomina. O professor de relações internacionais Vladimir Feijó, da Uniarnaldo Centro Universitário, e o mestre em direito internacional Luís Fernando Baracho, da Universidade São Judas, classificam o regime como híbrido, com economia de mercado coordenada pelo Estado. Já o economista Osmar Visibeli, também da São Judas, rejeita essa leitura: para ele, a China não é uma economia de mercado, mas um sistema autoritário.

China construiu regime baseado em coletivismo, identidade cultural e centralização estatal, muito distante da proposta original de Karl Marx. "É um comunismo à la China", afirma Feijó. Para ele, o Partido Comunista substituiu o "mandato do céu" por uma autoridade moderna que promete prosperidade e estabilidade.