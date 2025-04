Bilionário diz que guerra comercial de Trump colocou EUA 'perto de recessão'

O bilionário Ray Dalio, fundador de um dos maiores hedge funds do mundo, disse neste domingo que a guerra comercial do presidente Donald Trump aproximou os Estados Unidos da recessão.

Ele foi questionado no programa "Meet the Press", da NBC, se achava que a maior economia do mundo poderia entrar em recessão, geralmente entendida como um declínio significativo na produção, como resultado de uma guerra comercial que abalou os mercados globais nas últimas semanas.

O fundador da Bridgewater Associates disse: "acredito que agora estamos em um ponto decisivo e muito próximos de uma recessão."