Lucro da Hypera cai 2,5% no 2º tri, para R$491,8 mi

(Reuters) -A Hypera registrou queda de 2,5% no lucro líquido das operações continuadas do segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, para 491,8 milhões de reais, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira.

Na visão contábil, o lucro líquido ficou em 492,5 milhões de reais, perda de 2,3% na mesma comparação.

O grupo farmacêutico apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) das operações continuadas de 755,1 milhões de reais, recuo de 4,5% ano a ano, com margem de 34,5%, 0,9 ponto percentual inferior ao segundo tirmestre do ano passado, devido à redução da margem bruta no período.