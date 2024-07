Governo faz pente-fino no BPC e publica novas regras para evitar fraudes

Em situação de impossibilidade, o registro caberá ao responsável legal. De acordo com as novas normas, o cruzamento de informações será realizado mensalmente pelo INSS para verificação da manutenção do critério de renda do grupo familiar e do acúmulo do benefício. Para receber o BPC, a renda mensal da família não pode superar R$ 353.

Governo e INSS poderão indicar grupos prioritários para a revisão. Caso estudos indiquem a maior probabilidade de identificação de irregularidade em benefícios, os núcleos poderão ser indicados para a revisão da renda per capita familiar.

BPC eleva déficit público

Previdência e BPC elevam a projeção de déficit para 2024. Em relatório apresentado ao divulgar o congelamento de R$ 15 bilhões do Orçamento, o governo aumentou em R$ 11,7 bilhões a projeção de despesas com o benefício e despesas da Previdência Social.

Somente os gastos com o BPC saltaram R$ 6,4 bilhões. Segundo a Avaliação Bimestral de Receitas e Despesas, apresenta na última segunda-feira (22). "No caso do BPC, a principal razão pelo crescimento foi o aumento da quantidade de requerimentos novos analisados", afirmou Clayton Luiz Montes, secretário adjunto de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento.

Aumento considera elevação da procura pelo benefício. No primeiro semestre, a média mensal nos pedidos pelo BPC cresceu 37%, nos últimos dois anos. Com isso, o pagamento do benefício superou a marca dos R$ 100 milhões.