Mãe e filha caem no golpe do aluguel e golpista debocha: 'Não mereceu?'

O caso começou no dia 10 de agosto, um sábado, quando Márcia viu o anúncio de um apartamento para alugar em um site de ofertas. O imóvel ficava na Avenida Conselheiro Nébias, no bairro do Boqueirão. Ela então pediu à filha que entrasse em contato com a anunciante, que se identificou como Esther. A mulher orientou que elas pegassem as chaves na portaria para visitar o imóvel.

Ao visitar o primeiro imóvel, a encarregada e sua mãe perceberam ser um apartamento no estilo sala living (quitinete). Como buscavam um apartamento com pelo menos um quarto, informaram à anunciante que não ficariam com o imóvel.

A golpista então ofereceu outro apartamento, desta vez na avenida da praia, no bairro do José Menino, pelo mesmo valor da quitinete R$ 1.700. Quando foram visitá-lo, perceberam, mais uma vez, que as chaves foram liberadas pelo porteiro do edifício.

Mesmo desconfiando do preço baixo, decidiram alugar o local. "O apartamento parecia um achado, perfeito para o que precisávamos", disse Thayná.

Ela transferiu R$ 1.700 para a golpista, acreditando ter feito um bom negócio. A transação foi realizada enquanto ainda estavam no imóvel. Esther pediu dois meses de caução, mas a encarregada optou por pagar apenas um mês inicialmente, com a promessa de assinar o contrato na segunda-feira (12).

Ao chegar em casa, a jovem começou a suspeitar da facilidade da transação. Ela pesquisou o imóvel na internet e encontrou um anúncio do mesmo apartamento por um valor três vezes maior. Foi quando percebeu que algo estava errado. "Quando vi o outro anúncio com um preço muito mais alto, comecei a desconfiar".