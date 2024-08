O que é salário-família? Veja quem tem direito e qual o valor do benefício

Trabalhadores de baixa renda que têm filho com até 14 anos ou com deficiência podem pedir salário-família, um benefício do INSS que complementa a renda. Entenda o que é salário-família, quem tem direito ao benefício, qual o valor para o abono de um filho e como receber.

O que é salário-família?

É um benefício previdenciário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para empregados, inclusive os domésticos, que têm filhos de até 14 anos ou filhos com deficiência.

Salário-família: quem tem direito?

Para ter direito ao benefício, é necessário trabalhar com carteira assinada ou ser trabalhador avulso (categoria que presta serviço obrigatoriamente por meio de sindicato ou órgão gestor de mão de obra —por exemplo, trabalhadores portuários). Além disso, é preciso preencher dois requisitos ao mesmo tempo: