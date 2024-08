Como fazer boletim de ocorrência online: passo a passo em cada estado

Espírito Santo

O Espírito Santo permite registrar BO online pela plataforma Delegacia Online.

Basta preencher os campos solicitados do menu "Registrar Nova Ocorrência" e verificar o recebimento no e-mail informado do número de protocolo e da chave de acesso gerados. Em seguida, usar esses dados fornecidos no menu "Continuar Registro De Ocorrência" e seguir as orientações.

Goiás

A plataforma de Sistema de Registro de Atendimento Integrado Virtual do Estado de Goiás realiza o registro de BO online. Clique em "Nova Ocorrência", leia o comunicado e, se estiver de acordo, clique em "Continuar registro da ocorrência". Em seguida, escolha o tipo de ocorrência que deseja registrar e preencha o questionário.

Maranhão

Maranhão registra os boletins de ocorrência online através da plataforma Delegacia Online.