ETFs rendem o dobro em relação ao Ibovespa em agosto; veja os 10 mais rentáveis

Se o Ibovespa "brilhou" em agosto com retorno de 6,54%, alguns ETFs (fundos de índice listados em bolsa) bateram o principal índice da bolsa de valores com folga. Segundo Boletim da B3 (B3SA3), os fundos estão com retornos acima dos 13,2% ao mês.

Os maiores destaques foram fundos de ações de empresas brasileiras. O FIND11, gerido pelo It Now, teve retorno de 13,20%. O ETF investe em ações de empresas do setor bancário, seguindo o índice IFNC. O ETF que puxou em segundo lugar a fila dos maiores retornos foi o BDOM11, com 9,20% no mês.

De acordo com a Investo, responsável pelo fundo, a estratégia deste ETF consiste em investir em empresas que geram mais de 50% da sua receita no mercado brasileiro, com potencial de retorno em momentos de crescimento da economia.

Em terceiro lugar, o SCVB11 com 7,7% de performance no período, investe em mais de 50 empresas consideradas small caps brasileiras com características de valor.