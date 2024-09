SNFF11 anuncia novo pagamento de dividendos; veja o valor

Dividendos do SNFF11

Valor por cota: 1,00

Data de corte: 13 de setembro de 2024

Data de pagamento: 25 de setembro de 2024

Dividend Yield (DY): 1,10%

O SNFF11 é um FII que aloca seus recursos de maneira primordial em cotas de outros fundos imobiliários presentes no mercado. Seu valor patrimonial total é de R$ 253,21 milhões.

A carteira do fundo da Suno tem atualmente 52 fundos imobiliários distintos, dos quais os seguintes 10 FIIs têm as maiores posições no portfólio:

RECR11 – 5,31%

XPLG11 – 4,76%

SPVJ11 – 4,69%

VGIP11 – 4,15%

RVBI11 – 4,11%

GGRC11 – 3,88%

RELG11 – 3,78%

PVBI11 – 3,70%

MCCI11 – 3,31%

TRXF11 – 3,13%

O fundo imobiliário SNFF11 tinha um valor de mercado de R$ 249,04 milhões até o fechamento de julho. A cota potencial estimada era de R$ 101,21 nesse período, calculada pela soma do valor patrimonial contábil dos ativos alocados pelo fundo.