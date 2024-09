O avião que caiu na floresta amazônica pela falta de uma vírgula

Série de erros resultou na queda

Esse primeiro erro foi sucedido por uma série de desencontros e falhas nos procedimentos. Isso causou o fim do combustível e a queda, conforme relatado no documento final do acidente elaborado pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão da Aeronáutica.

O voo, que não deveria durar mais do que uma hora, prolongou-se por mais de três horas. Mesmo com uma reserva, o avião acabou caindo em uma zona de mata ao norte de São José do Xingu (MT). O piloto e o copiloto sobreviveram.

As investigações do Cenipa destacaram várias questões que resultaram na queda, além da vírgula. Esses pontos incluíam:

A falta de contato das equipes em terra com o avião após o significativo atraso do pouso: caso os pilotos tivessem sido contatados a tempo, o erro poderia ter sido detectado e a tragédia poderia ter sido evitada.

Representação gráfica do plano de voo computadorizado inadequada, podendo causar confusão em quem o estivesse lendo.

Falta de planejamento dos pilotos, já que as informações da documentação das rotas poderiam ser comparadas com aquelas constantes no plano de voo.

Dificuldade de visualizar o solo em busca de pontos de referência por causa de névoa seca e do pôr do sol.

Chegou-se a cogitar que os pilotos ouviam o jogo classificatório à Copa entre Brasil e Chile que acontecia naquele mesmo horário, e que isso teria causado a distração. Os pilotos negaram, e a investigação não revelou se isso ocorreu.