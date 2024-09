Bilionário brasileiro da IA mal entrou na Forbes e já quadruplicou fortuna

Freitas cofundou a Character.AI com Noam Shazeer, outro ex-Google. Juntos, eles criaram a plataforma que se tornou um sucesso global em IA, permitindo que usuários interajam com figuras públicas e personalidades históricas, apurou o jornal norte-americano NY Times, em matéria do ano passado, quando a empresa valia cerca de R$ 5,6 bilhões (US$ 1 bilhão)

O acordo com o Google foi o principal motor da valorização da empresa. Esse movimento estratégico impulsionou não apenas a startup, mas também catapultou Freitas para o topo da lista de bilionários brasileiros.

A jornada do empresário amante da tecnologia começou cedo, aos nove anos. Com uma paixão precoce por tecnologia, ele desenvolveu seu primeiro chatbot, e sua carreira só se fortaleceu ao longo dos anos, passando por gigantes como Microsoft e Google

Freitas atuou em posições estratégicas no Google antes de fundar sua própria empresa. No Google, ele liderou o projeto LaMDA no Google Brain, que foi crucial para o desenvolvimento de chatbots avançados. Essa experiência pavimentou o caminho para a criação da Character.AI

O empresário se inspirou em um artigo do Google Brain em 2015. O estudo, sobre como máquinas poderiam aprender a conversar analisando diálogos de filmes, o motivou a levar a ideia ao extremo, resultando na criação do chatbot Meena, que mais tarde evoluiu para o LaMDA no Google, e culminou na fundação da Character.AI

Hoje, Freitas atua como pesquisador no Google DeepMind. O Google DeepMind é a divisão de inteligência artificial avançada do Google, conhecida por suas pesquisas pioneiras e desenvolvimento de tecnologias como o AlphaGo e outros sistemas de IA que buscam revolucionar o setor.