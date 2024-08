Mandou trancar por 100 anos: tesouro raro e caríssimo só agora vai a leilão

Início das vendas

No próximo mês, quase um ano após o término da ordem centenária, o primeiro conjunto de moedas da coleção pessoal de Bruun, composta por 20 mil peças, será leiloado. Várias vendas serão necessárias para esvaziar os cofres de Bruun, mas, quando concluída, será a coleção de moedas internacional mais cara já vendida, de acordo com a Stack's Bowers, casa de leilões especializada em moedas raras que organiza a venda.

A coleção L.E. Bruun está segurada por cerca de US$ 72,5 milhões (R$ 398,17 milhões). O site Stack's Bowers a descreve como a coleção de moedas mundiais mais valiosa já colocada no mercado.

O primeiro leilão ocorrerá em 14 de setembro, com mais de 280 lotes. As vendas incluem moedas de ouro e prata da Dinamarca, Noruega e Suécia, datadas do fim do século 15 até os últimos anos de vida de Bruun, com valor estimado em mais de R$ 54,9 milhões.

Um dos lotes que mais chama a atenção é o de uma moeda de ouro entre as mais antigas Escandinávia. O nobre de 1496 do rei Hans pode ser vendido por até R$ 3,7 milhões. Ao todo, o valor estimado para a primeira rodada de vendas é de pouco mais de R$ 71,4 milhões, de acordo com Stack's Bowers.

As moedas foram exibidas em várias feiras nos últimos meses e nas galerias da Stack's Bowers. Elas estarão expostas em Copenhague pouco antes do leilão.