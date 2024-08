Expointer além do óbvio: produtos combinam inovação e sustentabilidade

Aproveitamos a feira para lançar uma fabricação numerada de 500 unidades inspirada no fato. A garrafa (R$ 350) vem em uma caixa e é envolta em uma espécie de jornal contendo a reprodução dos cartazes espalhados pelos manifestantes e suas mensagens de igualdade e liberdade. É uma experiência tomar essa bebida de guarda, feita à mão, que continua em evolução até o momento da abertura. Cada taça tem um aroma, cor e sabor.

Mirian Santiago Krindges, advogada e produtora

O item é produzido dentro da agroindústria localizada no Vale do Taquari, onde também ocorre o samba da uva, atividade voltada ao turismo rural. "A maioria não sabe que a população negra tem uma história com o vinho, sempre ligado à imigração italiana aqui no Brasil. A bebida já era produzida no Egito Antigo, então contamos esse relato ao longo da visita à nossa propriedade durante a chamada pisa da fruta, feita ao som de samba ao vivo. Trazer esse fato ao conhecimento das pessoas me inspirou a desenvolver o que defino como afroturismo rural com roteiro diferenciado", destaca Miriam.

Farofa de banana de Minas estreia na feira. Quem, aliás, viajou milhares de quilômetros desde o leste de Minas Gerais em Itabirinha para estrear em Esteio foi a farofa de banana gourmet de banana Ipanema (R$ 15, 250g), trazida da fazenda da agricultura familiar Vista Alegre por Luiz Carlos Almeida, em sua sexta participação na Expointer.

Produto orgânico. Preparada em solo livre de fertilizantes químicos, o item em fase de teste deve ser comercializado em maior escala a partir dos resultados de venda. "Fazemos controle natural das pragas, o que nos garante uma banana orgânica nos quatro mil pés da nossa terra. Isso se converte em qualidade e segurança. Sempre vendi tudo que trouxe para a feira e dessa vez não será diferente", garante.

O cuidado ambiental também está no centro da produção das Estâncias das Oliveiras, em Viamão. Ali, além do azeite para consumo alimentar, são produzidos hidratantes para mãos e pés a base da oliveira (R$ 29 60g) já há cinco anos com emissão zero de carbono. No local estão plantadas 10 mil árvores da espécie em 60 hectares, envolvendo uma cadeia de 86 profissionais.