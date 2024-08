Expointer: mulheres estão à frente dos negócios na agricultura familiar

O que aconteceu

Em 2023, o espaço que foi criado em 1999 na feira, bateu recorde com 372 expositores e R$ 8,6 milhões em vendas. Comparado ao mesmo período em 2023, o Pavilhão registrou um aumento de 11,48% nas vendas - já ultrapassa R$ 1 milhão em negócios realizados.

Nós entendemos que (as vendas) podem chegar aos mesmos valores do ano passado, porque as pessoas podem não ter dinheiro para comprar uma máquina agrícola, animais, mas têm para levar os produtos da agroindústria familiar.

Joel Carlos da Silva, presidente da Fetag/RS (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul), uma das entidades responsáveis pelo espaço.

A feira é um espaço que confere condição de venda interessante, visibilidade, que impacta no período, e o último período para os agricultores familiares no Rio Grande do Sul foi conturbado, então, enfrentar mais um ano sem as consequências positivas do que uma Expointer pode desencadear, ia estabelecer um grau de dificuldade ainda maior.

Douglas Cenci, coordenador geral da Fetrafi no RS.

Mulheres são maioria no Pavilhão. Dos 413 expositores inscritos este ano, 217 são liderados por mulheres, mais da metade. No ano passado, eram 148.

Importância da Agricultura Familiar para o setor. Apesar de ocuparem um quarto da área destinada à agropecuária no Rio Grande do Sul, a agricultura familiar responde por 72,2% do pessoal ocupado no setor, segundo Censo Agropecuário de 2017.