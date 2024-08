Ação das Americanas, que vale menos que uma balinha, passará por grupamento

Ela já foi uma das maiores varejistas do Brasil. Hoje, com 10 centavos dá para comprar uma ação das Americanas (AMER3) e ainda sobra troco. Após a divulgação do prejuízo da empresa no segundo trimestre de 2024, que foi de R$ 1,4 bilhão, as ações que já valiam pouco derreteram ainda mais. Na sexta-feira, eram negociadas a R$ 0,08. A ação da empresa irá passar por grupamento, em que 100 ações serão transformadas em um só papel. A decisão dessa mudança foi tomada no ano passado, em meio à definição do plano de recuperação judicial da empresa

Resultado desastroso

O prejuízo é bilionário. As Americanas divulgaram os seus resultados referentes ao ano fechado de 2023 e aos primeiros seis meses de 2024 na quarta-feira (14). No ano passado, o prejuízo foi de R$ 2,27 bilhões, 82,8% menor em relação a 2022 (considerando os números reapresentados depois da descoberta da fraude de balanços da empresa). No primeiro semestre deste ano, o prejuízo foi de R$ 1,4 bilhão, 55,9% menor ante igual intervalo de 2023.

O grande problema são as dívidas. A companhia deve R$ 24 bilhões mas só tem R$ 1,1 bilhão em caixa, explica Vírgilio Lage, especialista da Valor Investimentos. E esse valor é para manter a operação da empresa.