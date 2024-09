Governo federal promete a gaúchos prorrogação de prazo de dívidas

''A Fazenda tem que abrir a mão do cofre para que a gente possa fazer as coisas chegarem até aqui. Mais do que isso, os agentes bancários têm que fazer a sua parte'', afirmou ele também na abertura da feira.

O que é o movimento

Movimento SOS Agro pede medidas para apoiar agricultores do RS após enchentes destruírem lavouras Imagem: Fernanda Canofre/UOL

O SOS Agro RS, presente na Expointer e no encontro que discutiu as medidas, começou a se mobilizar em torno do pleito da Farsul por medidas de socorro para o agronegócio ainda durante a catástrofe.

Na avaliação dos produtores, a medida provisória 1247/2024, publicada no final de julho, não conseguiu atender todas as necessidades do setor. O movimento realizou protestos nas cidades de Cachoeira do Sul e Rio Pardo, e levou um tratoraço com mais de 300 veículos a Porto Alegre, no início de agosto.

Graziele de Camargo (40), uma das coordenadoras, conta que a mobilização se iniciou em conversas entre amigos e cresceu em contato com produtores que sofreram perdas na catástrofe climática. Eles contataram 245 prefeituras e reuniram cerca de 750 ofícios em apoio ao pleito da Farsul, que foram enviados ao Ministério da Agricultura e Pecuária.