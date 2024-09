Por que os EUA cortaram juro e o Brasil aumentou?

A inflação subiu no mundo todo depois da pandemia. Para conter essa alta de preços, muitos governos — incluindo o do Brasil e dos Estados Unidos — subiram as taxas de juros. Nesta quarta-feira (18), o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) fez o primeiro corte nas taxas desde março de 2020, quando iniciou o ciclo de alta. No Brasil, entretanto, os primeiros cortes começaram no ano passado, mas, agora, o Banco Central decidiu aumentar a taxa. Também nesta quarta-feira, o Copom elevou a Selic em 0,25 ponto percentual, que passa a ser de 10,75%.

Por que os EUA cortaram os juros?

A inflação nos Estados Unidos vinha mostrado sinais de desaceleração. Mas ainda está acima da meta de 2% do Federal Reserve (Fed). Lá, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de agosto mostra uma inflação de 2,5% ao ano.

O problema lá é que a taxa de juros alta começou a afetar o mercado de trabalho e a provocar sinais de recessão, com a economia encolhendo. O foco do Fed, então, passou a ser evitar o aumento do desemprego, que chegou a 4,2% em agosto. Há até quem diga que o Fed demorou demais para começar o ciclo de cortes e, por isso, o risco de recessão ainda existe.