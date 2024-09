Mercado diz que BC acertou ao aumentar juros de 10,5% para 10,75% ao ano

Elevação da Selic era necessária. Álvaro Frasson, estrategista macro do BTG Pactual Portfolio Solutions, afirma que o BC precisa agir para conseguir entregar a inflação dentro da meta atual, que é de 3%. "Foi um movimento positivo, acertou na comunicação e na decisão", afirma Frasson.

Não definir qual será o movimento da próxima reunião também é positivo. Frasson diz que isso dá mais liberdade para que o BC avalie o cenário da época sem comprometer sua credibilidade. Se anunciar agora uma alta específica e descumprir, por exemplo, isso pejudica a credibilidade da autoridade monetária.

O BC não quer se comprometer ao não falar sobre o tamanho do aumento de juros nas próximas reuniões. Para Marcos Moreira, sócio da gestora WMS Capital, isso serve para evitar que o BC perca credibilidade caso anuncie hoje quais as próximas altas e precise mudar o rumo no meio do caminho por fatores externos que podem aparecer nos próximos meses.

Mercado esperava alta de 0,25 ponto percentual mesmo. Felipe Rodrigo de Oliveira, economista da gestora Mag Investimentos, afirma que com a alta atual, o BC tem tempo para avaliar os impactos do corte de juros no dólar feito pelo Fed (Federal Reserve, o banco central americano) nesta quarta.

Alta desta quarta indica um início gradual de aumento de juros. Rodolfo Margato, economista da corretora XP Investimentos, afirma que o tom do comunicado foi mais duro, mas veio em linha com o esperado pelo mercado.