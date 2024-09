Mercado procura pilotos de drone e paga bem: 'Entrei e não saí mais'

"Em 2019 eu conheci uma pessoa que já tinha um drone voltado para a área da agricultura e pedi para passar um dia no campo com ele. Percebi que eram muitas informações e eu teria que me qualificar muito para trabalhar na área e busquei esses recursos. Me profissionalizei, tirei meu certificado, que é obrigatório, e, desde então, eu consegui um trabalho na área e não sai mais", conta.

Para pilotar drones não é necessário ter faculdade ou alguma certificação específica, no entanto, para atuar na área de pulverização, o piloto precisa ser aprovado no Curso de Aplicação Aeroagrícola Remota (CAAR), realizado em uma escola que seja habilitada pelo Ministério da Agricultura. A formação tem como foco ensinar o piloto a configurar drones e manusear agrotóxicos para que a aplicação ocorra de maneira segura.

Além disso, para atuar como piloto de drone é preciso seguir as regulamentações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). Também é preciso realizar o registro do equipamento no site da ANAC.

A profissão de piloto de drone ainda é considerada nova no país e tem um mercado amplo de atuação podendo trabalhar com publicidade, eventos, segurança, engenharia, setor agrícola, construção civil e até mesmo em inspeções para industrias de diversos seguimentos.

Para quem quer ingressar na profissão, existem diversos cursos para pilotagem de drone e custam entre R$ 500 e R$ 2.500. Eles normalmente abordam desde o funcionamento técnico até as regulamentações, segurança operacional e práticas de voo. Há também alguns que são focados em audiovisual e englobam técnicas de fotografia e captação de imagem.

"Tem muitas empresas que têm adquirido drones e procuram cursos para fazer a certificação e qualificação dos seus funcionários. É uma demanda que vem crescendo e as pessoas estão entendendo a necessidade de buscar um conteúdo seguro, adequado e com uma certificação para poder colocar no currículo", explica Heinoê Ferreira, professor do curso de Pilotagem de Drone do Senac-RS.