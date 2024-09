Como fenômeno no Brasil e planta fedorenta aumentaram preço do café

Geada no Brasil, seca no Vietnã

Países ocupam lugares de elite na exportação de café. Enquanto o Brasil é o maior produtor mundial de grãos do tipo arábica, geralmente utilizado por baristas e em cafés moídos para utilização doméstica, o Vietnã é o principal produtor de grãos robusta, considerado menos refinado e com mais cafeína.

Produção de café no Brasil foi prejudicada com condições climáticas caóticas. Em julho de 2021, uma forte geada atingiu importantes regiões produtoras de café nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Junto ao frio intenso, a seca prolongada no final de 2020 fez com que muitas plantas queimassem e não atingissem a produção esperada para o período, além de comprometer as lavouras para as safras dos anos seguintes.

Sequência de eventos extremos continua prejudicando safra. Após a seca de 2020 e a geada de 2021, o alto volume de chuva em 2022 e o forte calor de 2023 não permitiram a recuperação completa das lavouras brasileiras. Com a estiagem que castiga boa parte do Brasil nos últimos meses, a previsão indica que a próxima safra de café também sofrerá os impactos climáticos.

Com a baixa oferta brasileira, compradores aumentaram a demanda para o Vietnã. No entanto, os produtores de café no país asiático vêm enfrentando seca severa. De acordo com a BBC, a estiagem no país é a pior em quase uma década. A próxima safra será colhida a partir de outubro, e a eventual baixa oferta pode aumentar ainda mais o preço final do grão.