Vai falir? Como tupperware perdeu relevância até pedir recuperação judicial

O que aconteceu

Nos últimos anos, a Tupperware enfrentou uma série de desafios financeiros. A empresa teve problemas de liquidez, aumento da concorrência e queda na demanda por seus produtos, o que afetou significativamente suas operações.

No ano de 2022, as vendas anuais totalizaram US$ 1,3 bilhão, uma redução de 18% em relação ao ano anterior. O prejuízo foi de US$ 35,7 milhões. Para comparação, em 2013, a empresa havia registrado uma receita de US$ 2,7 bilhões.

Em março de 2023, a empresa atrasou a divulgação de seus resultados financeiros anuais devido a falhas no controle interno. Em junho, a situação se agravou quando a Tupperware anunciou o fechamento de sua única fábrica nos Estados Unidos, localizada na Carolina do Sul, o que resultou na demissão de 148 funcionários.

Em abril de 2023, as ações da Tupperware desabaram mais de 90% na Bolsa de Nova York em um período de 12 meses. A queda das receitas e a necessidade de renegociar dívidas pressionavam ainda mais a empresa, que já sofria com a perda de competitividade no mercado de utensílios de cozinha. A crise chegou ao ponto de a empresa considerar o encerramento de suas atividades.

O desempenho financeiro da Tupperware continuou a cair nos meses seguintes. No trimestre encerrado em setembro de 2023, a empresa registrou receitas de US$ 259,6 milhões, uma queda de 14% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, o prejuízo líquido foi de US$ 55,8 milhões, reforçando o cenário negativo.