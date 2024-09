Quanto ganha um CEO? Pesquisa revela salários milionários dos 'chefões'

Um estudo divulgou o salário médio de CEOs (sigla em inglês para Chief Executive Officer) e de membros do conselho de administração de empresas listadas na Bolsa de Valores. A análise do perfil dos ocupantes destes cargos indica que as mulheres ainda têm pouca representatividade na posição mais alta das companhias.

Como pesquisa foi feita

A pesquisa com dados atualizados considerou 83 empresas com ações listadas no Índice Bovespa da B3. O estudo, elaborado e divulgado pela consultoria Vila Nova Partners, analisou 84 CEOs e 775 posições em conselhos de administração. De acordo com a consultoria, as 83 empresas representam, juntas, a maior parte do volume negociado na Bolsa de Valores brasileira. A maior parte das empresas analisadas é do setor industrial (37 companhias do ramo), consumo e varejo, e serviços financeiros (17 empresas de cada um desses dois setores). Completam a lista as áreas de saúde; serviços, educação e governo; e tecnologia, mídia e comunicações, com quatro empresas cada.

Dados foram coletados em diferentes fontes. A consultoria analisou o Capital Social da B3, a listagem do Índice Ibovespa, os registros da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), os Formulários Cadastrais e os Formulários de Referência 2024 das empresas. A partir das informações obtidas, foi determinada a remuneração média dos cargos analisados, bem como o perfil das pessoas que os ocupam atualmente.