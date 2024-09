São R$ 2,52 bilhões: como consultar dinheiro esquecido de pessoas mortas

O Sistema Valores a Receber permite consultar e solicitar o resgate de dinheiro esquecido pelo familiar falecido em bancos e, instituições financeiras. Segundo o Sistema Valores a Receber, do Banco Central, há R$ 2,52 bilhões de valores a receber, de 4,59 milhões de pessoas físicas mortas. O último dado disponível é de julho deste ano.

A opção para visualizar se há valores esquecidos é autorizada para herdeiro, inventariante, testamentário ou representante legal. E, para ter acesso aos dados, é preciso concordar com um termo no qual a pessoa afirma que é "legitimamente autorizada a acessar os dados da pessoa falecida". No entanto, o saque dos valores é feito somente pelo inventário do morto, por meio de um advogado.

Dinheiro faz parte do inventário

Herdeiros, inventariantes, testamentários ou representante legal de quem morreu podem fazer consultas para ver se há algum valor. É preciso entrar no site do Valores a Receber. A consulta inicial - para verificar se há valores a receber - deve ser feita com os dados do falecido. Porém, para logar no sistema gov.br é preciso informar os dados do herdeiro, inventariante, testamentário ou representante legal.