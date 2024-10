Fábrica da Gulliver vai a leilão pela segunda vez para pagamento de dívidas

Guliver não tem loja física. Vende seus produtos para outras lojas. Lavin diz que a empresa está desenvolvendo o seu e-commerce, para vender diretamente ao consumidor.

A Gulliver Manufatura de Brinquedos foi fundada em 1970. Os fundadores são Mariano Lavin Filho e Andres Luis Lavin, filhos do espanhol Mariano Lavin Ortiz. Ortiz fabricava brinquedos em Madri no início da década de 1950 e, em 1959, imigrou para o Brasil com a família para escapar da política do general Francisco Franco. Ortiz morreu em 1973, aos 59 anos.

Localizada em região estratégica

A fábrica está localizada em região estratégica de São Caetano do Sul. Fica em frente à unidade São Caetano do Hospital e Maternidade São Luiz, a 400 metros do Park Shopping São Caetano e a 2,4 quilômetros da rodovia Anchieta.

Para a Taba Leilões, o imóvel deverá ser disputado por indústrias, hospitais, construtoras e investidores. Se o prédio for comprado no leilão, serão necessários de três a seis meses para a desativação da produção no local, na avaliação da Taba Leilões.

Como será o leilão

O certame será dividido em dois leilões. O primeiro será no dia 9 de outubro, com valor inicial de R$ 74,8 milhões (valor de avaliação do imóvel). Os lances podem ser dados online a qualquer momento e serão encerrados no dia 9, às 14h. "Se o imóvel não for arrematado, abre-se automaticamente o segundo leilão, com desconto de 30% do valor de avaliação", diz Takemoto, da Taba Leilões.